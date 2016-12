Diplomas e prémios. O início da noite de sexta-feira, dia 9, foi de reconhecimento pelos resultados atingidos pelos alunos do Agrupamento de Escolas da Batalha.

Para além da entrega dos diplomas aos alunos do 12º ano, foram igualmente artbuídos os Certificados e Prémios de Mérito, que distinguiram os melhores alunos do último ano letivo.

De acordo com o agrupamento, foram distinguidos como melhores alunos do ensino secundário, a nível dos cursos científico-humanísticos os alunos Carolina Conceição, Inês Novo e José Bastos, todos com a mesma média. Todos os alunos receberam um prémio de valor monetário para apoio à sua formação, oferta da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha. A nível do ensino profissional, a melhor aluna foi Cátia Sousa, que recebeu também um prémio monetário igual ao dos colegas do ensino geral, oferecido, desta feita pelo próprio agrupamento. O prémio de Mérito de melhor aluna do 12º ano, foi atribuído a Carolina Conceição.

Na cerimónia, Luís Novais, diretor do agrupamento, destacou o mérito dos alunos que concluíram o 12º ano “por causa dos excelentes resultados obtidos”, destacando igualmente “a taxa de entrada de alunos no ensino superior na primeira opção e a taxa de conclusão do ensino profissional, muitos superiores à média nacional”, aponta nota do agrupamento.

Foram ainda entregues aos alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos os certificados de conclusão do curso da Cisco Systems, “uma mais-valia do Agrupamento de Escolas da Batalha, já que se trata do único agrupamento do país que oferece esta formação, de grande prestígio e reconhecimento internacional, gratuitamente, aos seus alunos”, sublinha igualmente o agrupamento.