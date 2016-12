A Presidência da República anunciou hoje a deslocação do papa Francisco em peregrinação a Fátima nos dias 12 e 13 de maio do próximo ano, no centenário das aparições.

"Na sequência do convite feito por sua excelência o senhor Presidente da República aquando da sua deslocação à Santa Sé, a primeira realizada ao estrangeiro depois da tomada de posse, sua santidade o papa Francisco virá em peregrinação ao santuário de Fátima nos dias 12 e 13 de maio de 2017, assinalando assim o centenário das aparições na Cova da Iria", anunciou o Palácio de Belém.

A divulgação oficial das datas da visita, através da página da Presidência na internet, vai ao encontro do que tinham sido as últimas informações dadas pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, de que o papa não passaria por Lisboa ou outras cidades no âmbito da sua visita.

Em novembro, Manuel Clemente disse que o papa foi muito claro nos seus desejos: "Eu quero ir a Fátima, só a Fátima, ver a Senhora".

"Com certeza que o papa gosta de Portugal, como gosta de todos os povos do mundo, mas ele quer é ir a Fátima, só a Fátima", sublinhou Manuel Clemente, em declarações à agência Ecclesia.

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa disse também que o Vaticano está a preparar a viagem, sem passagem por Lisboa, o que pode implicar a utilização da base aérea de Monte Real, em Leiria.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, efetuou a sua primeira deslocação oficial ao Vaticano, uma semana após tomar posse, encontrando-se com o papa Francisco a sós durante cerca de meia hora.

Na ocasião, Marcelo formalizou o convite ao papa Francisco e, aos jornalistas, não estando autorizado a divulgar a resposta, manifestou-se feliz.

"Eu não estou neste momento autorizado a poder dizer publicamente qual a posição do Santo Padre. Nós sabemos que recebe muitos convites. Não estou autorizado a dizer publicamente, o máximo que eu posso dizer é que saí muito feliz da audiência", disse.

Francisco será o quarto papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI - 50 anos das aparições -, João Paulo II (12-15 de maio de 1982, 10-13 de maio de 1991 e 12-13 de maio de 2000) e Bento XVI (11-14 de maio de 2010).

O papa João Paulo II cumpriu ainda uma escala técnica no aeroporto de Lisboa, em 1982, a caminho da América Central.

