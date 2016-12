O bispo de Leiria/Fátima expressou hoje alegria pela visita ao Santuário de Fátima do papa Francisco a 12 e 13 de maio de 2017 e enfatizando o júbilo e regozijo que a deslocação oferece ao povo português.

"É um motivo de extrema e imensa alegria: insere-se dentro do Centenário das Aparições e com o papa estamos unidos a toda a igreja universal. Quando o papa peregrina, é toda a igreja que peregrina com ele", afirma António Marto numa mensagem em vídeo a que a agência Lusa teve hoje acesso.

"Queria exprimir gratidão ao santo padre por ter acedido ao nosso convite, por este gesto que nos honra, por se querer fazer peregrino entre os peregrinos ao santuário de Fátima", adianta António Marto.

No vídeo, divulgado pelo Santuário de Fátima e que é a reação oficial ao anúncio da visita do papa Francisco, o bispo de Leiria/Fátima aponta ainda a "responsabilidade" que pesa sobre a Igreja com a visita do papa.

"Não se trata apenas de acolher o santo padre como um peregrino, como um pastor universal, mas também de acolher a mensagem que ele nos traz e procurar viver esta peregrinação como uma graça em ordem à renovação da fé e à evangelização do nosso mundo", sustenta.

Já o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, sublinha que o papa Francisco "tem sempre uma palavra profética".

"O grande convite dirigido aos peregrinos que aqui estiverem presentes é este de estarem recetivos às palavras do santo padre. Esta confirmação da vinda do Papa deixa também a grande responsabilidade de nos prepararmos convenientemente. E para o Santuário de Fátima a preparação mais importante é aquela que se faz através da oração", adianta, na mensagem, Carlos Cabecinhas.

"Este é um lugar onde sempre se reza pelo papa e a principal preparação será, precisamente, pela oração nos prepararmos para acolher da melhor forma o papa que nos visita", argumenta o reitor.

Carlos Cabecinhas diz ainda: "O que nos é pedido, ao santuário mas também a todos os peregrinos que convidamos para este momento festivo, é a disponibilidade, disponibilidade para ouvir os ensinamentos do santo padre".

O Vaticano confirmou hoje a visita do papa Francisco a Fátima, Portugal, a 12 e 13 de maio de 2017, anunciou a sala de imprensa da Santa Sé.

O Vaticano diz que, "por ocasião do centenário das Aparições da Bem-Aventurada Virgem Maria na Cova da Iria e acolhendo o convite do Presidente da República e dos Bispos portugueses, Sua Santidade o Papa Francisco irá em peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima de 12 a 13 de maio de 2017".

Na quinta-feira, a Presidência da República tinha também anunciado a deslocação do papa Francisco em peregrinação a Fátima.

Francisco será o quarto papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI - 50 anos das aparições -, João Paulo II (12-15 de maio de 1982, 10-13 de maio de 1991 e 12-13 de maio de 2000) e Bento XVI (11-14 de maio de 2010).

Lusa