Caldas da Rainha, Leiria e Porto de Mós são os concelhos do distrito de Leiria em destaque no ranking das escolas, resultado dos dados do Ministério da Educação, conhecidos esta noite.

O Colégio Rainha D. Leonor, de Caldas da Rainha, lidera os resultados no distrito que levam em conta os exames do 12º ano. A Escola Secundária de Porto de Mós está nos lugares cimeiros de um ranking alternativo que mede os "percursos de sucesso".

Sendo certo que os rankings são elaborados pelos órgãos de comunicação social, tendo por base os dados em bruto fornecidos pelo governo, a verdade é que apresentam ligeiras divergências entre si. Ainda assim, tanto o semanário Expresso como o jornal Público, convergem ao colocar o Colégio Rainha D. Leonor, de Caldas da Rainha no lugar cimeiro do distrito de Leiria.

Contudo, nos lugares seguintes surgem algumas divergências. Para o jornal Público, para além do Colégio Rainha D. Leonor (40º lugar nacional), as cinco escolas mais bem classificadas no distrito são, por esta ordem: a Escola Secundária de Porto de Mós (44º); Escola Secundária de Raúl Proença (Caldas da Rainha, 57º lugar nacional); Colégio Dr. Luís Pereira da Costa (Leiria, 58º) e Escola Básica e Secundária da Batalha, em 62º lugar.

Já quanto ao semanário Expresso, aponta para uma ordenação distrital que coloca o Colégio Dr. Luís Pereira da Costa em segundo lugar (51º a nível nacional), atrás do Colégio Rainha D. Leonor que lidera o distrito (36º nacional). Segue-se, em terceiro, a Escola Secundária de Porto de Mós (58º), em quarto do distrito surge a Escola Secundária de Raúl Proença (66º) e, em quinto, a EBS da Batalha (76º do país).

Nota ainda para o facto de pertencer a uma escola de Fátima, a liderança no distrito de Santarém. Trata-se do Colégio de São Miguel. Já a nível nacional, o Colégio Nossa Senhora do Rosário, do Porto, surge na liderança.

Na componente do 9º ano, o Colégio Nossa Senhora de Fátima (de Leiria) assegura a supremacia, seguido pelo Colégio Conciliar Maria Imaculada também de Leiria. Aliás, o Colégio Nossa Senhora de Fátima consegue mesmo o sexto lugar a nível nacional, num ranking liderado pelo Colégio Novo da Maia.

“Sucesso” em novo ranking dá liderança a Porto de Mós

Este ano, o Ministério da Educação introduziu um novo indicador nos dados facultados. Chama-se "indicador de percursos diretos de sucesso" e mede a percentagem de alunos numa escola que não só não chumbou nos 10º e 11º anos, como obteve média positiva nos exames do 12º ano.

Essas escolas são ainda comparadas com outras semelhantes. Quanto maior for a diferença entre os percursos diretos de sucesso registados e aqueles que eram esperados, melhor é a posição neste ranking que mede o sucesso. E neste caso, a Escola Secundária de Porto de Mós lidera o distrito e é a terceira melhor escola pública do país ( a décima entre públicas e privadas) neste indicador.

Já no distrito de Santarém, o Colégio de São Miguel volta a destacar-se, sendo igualmente a oitava a nível nacional neste indicador de sucesso.