O Nazaré Challenge, quinta etapa do circuito mundial de surf em ondas gigantes, vai arrancar amanhã, terça-feira, na Praia do Norte, confirmou a organização da prova à agência Lusa.

A Nazaré vai receber a primeira prova em mar português deste circuito, que conta com mais cinco etapas, duas das quais já disputadas no México e no Havai, onde se sagraram vencedores o sul-africano Grant Baker e o havaiano Billy Kemper, respetivamente.

A prova nazarena aguardava desde 15 de outubro e até 28 de fevereiro de 2017 ondas entre os seis e os 12 metros para o seu arranque, agendado para terça-feira, às 8 horas, meia hora depois da chamada para confirmação das condições do mar.

Entre os surfistas confirmados no Nazaré Challenge estão, além de Baker, atual campeão do mundo, os norte-americanos Damien Hobgood e Greg Long, ex-vencedor do circuito, o brasileiro Carlos Burle e o britânico Andrew Cotton.

Hugo Vau, Alex Botelho, João de Macedo e António Silva constam também no alinhamento de 24 surfistas que vão estar na competição que tem um prémio monetário de 100.000 dólares (cerca de 91.000 euros).

Cada 'heat' da prova vai opor seis surfistas, durante 45 minutos, qualificando-se para as rondas seguintes os três primeiros.