O REGIÃO DE LEIRIA foi ontem distinguido com dois prémios de jornalismo por reportagens sobre a integração das comunidades indiana e muçulmana na região, da autoria de Patrícia Duarte e de Carlos Almeida.

"A pequena índia da Marinha Grande”, reportagem de Patrícia Duarte, publicado a 2 de junho, que deu a conhecer a comunidade indiana a residir no concelho da Marinha Grande e a sua capacidade de adaptação e esforço de integração, mereceu o primeiro lugar do prémio de comunicação "Pela Diversidade Cultural 2016", na categoria Órgãos de Informação Regionais e Locais, promovido pelo Alto Comissariado para as Migrações.

Na mesma categoria foi ainda distinguido o trabalho “Como é que os muçulmanos de Leiria vivem o Ramadão?”, do jornalista Carlos Almeida, publicado a 16 de junho, com uma menção honrosa. A multiplicidade de nacionalidades e de nacionais que residem na região, a entrega e a fé que depositam na religião, foi o foco da reportagem que procurou ainda pistas sobre o tipo de integração que ensaiam estes novos portugueses (muitos deles) na nossa região.

A cerimónia de entrega de prémios aconteceu ontem, terça-feira, ao final da tarde, na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, e contou com a presença da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino.

Já em 2012 o REGIÃO DE LEIRIA fora distinguido pelo Alto Comissariado, com um trabalho coletivo, com a secção que, semanalmente, ocupa este espaço do jornal - “Há uma região que nos une” - que alterna histórias de gente da região que se encontra no estrangeiro com histórias de pessoas de outras nacionalidades que se fixaram nesta região.

Catarina Marcelino enalteceu, durante a cerimónia, o papel dos órgãos de comunicação social por darem voz à diversidade, às diferenças e aos problemas das minorias, chamando a atenção da sociedade e “pressionando o Estado e as políticas públicas para fazer mais e melhor” no âmbito da integração.

Os 30 trabalhos a concurso foram avaliados por um júri constituído por Clara Almeida Santos, vice-reitora da Universidade de Coimbra para a Comunicação e Cultura, Fernando Cascais, Professor doutorado em Ciências da Comunicação, Lívio de Moraes, Professor de História de Arte, e Pedro Santos Pereira, jornalista, tendo sido atribuídos prémios nas categorias Jovem, Imprensa Escrita, Rádio, Diversidade nos Guiões e Televisão.

Lista de prémios

Prémio Jovem

“Depois da Tempestade o Alentejo”, da autoria de Jéssica Ferreira, Juliana Rocha e Ana Filipa Teixeira - Jornal Diário do Alentejo (Vencedor)

Prémio Órgãos de Informação Regionais e Locais

“A pequena índia da Marinha Grande”, da autoria de Patrícia Duarte - Semanário Região de Leiria (Vencedor)

“Como é que os muçulmanos de Leiria vivem o Ramadão?”, de Carlos dos Santos Almeida - Semanário “Região de Leiria (Menção honrosa)

Prémio Imprensa Escrita

“Juventude em Jogo”, de Sofia Rodrigues e Diogo Cardoso - Jornal Público (Vencedor ex-aequo)

“Devolvidos a Cabo Verde”, de Catarina Gomes, Vera Moutinho e Rui Gaudêncio - Jornal Público (Vencedor ex-aequo)

Prémio Rádio

“Estudar também é lutar”, de Carolina Ferreira e Pedro Teodoro - Rádio Antena 1, no Programa “Só Neste País” (Menção honrosa)

Prémio Diversidade nos Guiões

Espetáculo Teatral “Com Paixão”, da Associação Teatro Ibisco – Teatro Inter Bairros Para a Inclusão social e Cultura do Optimismo (Vencedor)

Prémio Televisão

“Do Bairro de Lata à Galeria de Arte Pública”, de Catarina Neves, Odacir Júnior, João Nunes, Cláudia Araújo e Madalena Durão - SIC, na rúbrica “Perdidos e Achados” (Vencedor)

Prémio Diversidade Cultural

“Do Bairro de Lata à Galeria de Arte Pública”, de Catarina Neves, Odacir Júnior, João Nunes, Cláudia Araújo e Madalena Durão - SIC, na rúbrica “Perdidos e Achados” (Vencedor)

Reportagem distinguida com Prémio Órgãos de Informação Regionais e Locais

Reportagem distinguida com Menção Honrosa na categoria Órgãos de Informação Regionais e Locais