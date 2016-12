Na operação de fiscalização e apreensão de material contrafeito foram detidos quatro homens e três mulheres.

A Polícia de Segurança Pública de Leiria, através da Divisão Policial de Leiria, com o reforço da Unidade Especial de Polícia realizou ontem, terça-feira, uma operação no Mercado do Levante, em Leiria, com o intuito de fiscalizar e apreender material contrafeito, exposto para venda ao público.

Em comunicado, a PSP adianta que da operação resultaram sete detenções - quatro homens, com idades compreendidas entre os 31 e os 61 anos, e três mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 41 anos.

Foram apreendidos aos detidos 24 pares de calçado, 446 peças de vestuário, 116 perfumes, relógios e diversos acessórios (carteiras, cintos e auriculares).

Os detidos foram notificados a comparecer às autoridades judiciárias competentes.