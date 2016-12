O comandante nacional operacional da Proteção Civil, José Manuel Moura, vai deixar o cargo e será substituído por Rui Esteves, atual comandante distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, avançou à Lusa uma fonte ligada à nova nomeação.

A mesma fonte adiantou que José Manuel Moura, que tomou posse como comandante do Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS), em dezembro de 2012, foi informado desta decisão na terça-feira.

A proposta de substituição de José Manuel Moura por Rui Esteves foi feita pelo novo presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Joaquim Leitão, e aceite pelo Ministério da Administração Interna, informou a mesma fonte.

Todos os comandantes distritais de Operações de Socorro estavam em comissão de serviço quando o atual Governo assumiu funções, que decidiu não renovar essas comissões e deixar a decisão para o final deste ano.

A mesma fonte sublinhou ainda que a substituição de José Manuel Moura não está relacionada com a época de incêndios deste verão.

O até agora comandante operacional distrital de Leiria, José Manuel Moura, foi nomeado pelo Governo para comandante nacional da Proteção Civil.

José Manuel Moura desempenhava as funções de Comandante Operacional Distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro do distrito de Leiria. Tem 53 anos, é das Caldas da Rainha e chefiou a corporação local. Desde 2004 que desempenhava funções de coordenação na estrutura de Leiria. Licenciado em Gestão e Doutorando em Ciências do Risco, José Manuel Moura exerceu vários cargos na administração pública.Em dezembro de 2012, a nomeação de José Manuel Moura para o cargo mereceu elogios de diversas entidades ligadas aos corpos de bombeiros.

É perito da União Europeia em matéria de proteção civil, tendo integrado e chefiado diversas missões internacionais no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Em 2007 esteve na Bolívia e em 2010 no Chile.