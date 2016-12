Celebremos então o Natal e juntemo-nos à volta do presépio como os nossos antepassados nos ensinaram, não apenas para trocar prendas e nos empanturrarmos de iguarias mas para glorificar o sentido da vida e, para os crentes, o nascimento de Jesus

O Natal é uma comemoração eminentemente religiosa e cristã que progressivamente se transformou numa festa de consumo sem por isso ter perdido a sua simbologia fortíssima de que o presépio é a expressão máxima. O Deus Menino que nasce de um casal comum, numa gruta, tendo por aconchego, para além do carinho dos pais, apenas o bafo de uma vaca e de um burro num berço de palha é algo de extraordinário e propicia múltiplas leituras para quem é crente e para quem não é.

A mensagem do Natal continua hoje tão atual e necessária como há dois milénios atrás, a celebração do nascimento de um novo membro da família humana, a pobreza como semente de superação e exemplo de dignidade, a família como unidade básica da sociedade, a gruta, a palha e os animais como indispensáveis ao ecossistema daquela família, muitas das grandes preocupações do mundo contemporâneo ali se plasmam.

Com exceção do que é matéria de fé, tudo no Natal e no presépio pode ser compartilhado por quem se revê nos valores essenciais da família, mesmo nas suas várias configurações atuais, no combate à pobreza e na superação dos fatores que a tornam recorrente, nas preocupações ecológicas e no cuidado pela nossa Terra mãe, na paz e no bem evocados por um quadro familiar que é em si próprio uma marca e um logo fortíssimo. Celebremos então o Natal e juntemo-nos à volta do presépio como os nossos antepassados nos ensinaram, não apenas para trocar prendas e nos empanturrarmos de iguarias mas para glorificar o sentido da vida e, para os crentes, o nascimento de Jesus.

