"A luz do fado é um bebé". Os primeiros Concertos para Bebés de 2017 inspiram-se no encontro entre a voz e a guitarra, ao serviço do fado, e acontecem já este domingo, 8 de janeiro, no Teatro Miguel Franco, em Leiria.

Vânia Conde e Ricardo Parreira juntam-se aos artistas da companhia Musicalmente para um programa vibrante e cheio de luz.

Os Concertos para Bebés deste domingo acontecem às 10h30 e 11h45.

