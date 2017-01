Chegaram na passada segunda-feira, dia 2, e vão estar a trabalhar até à próxima quarta-feira, dia 11. A equipa de futebol franco-portuguesa Lusitanos de Saint-Maur, a atuar na CFA, divisão do quarto escalão do futebol francês está a estagiar em Pombal.

A equipa orientada por Carlos Secretário, ex-jogador internacional português, vive momentos de glória depois de uma fase menos positiva. Depois da quarta subida de divisão em cinco anos, o clube lidera a tabela classificativa, sem qualquer derrota em 15 encontros.

Por cá, o plantel, que já pisou o relvado do municipal de Pombal, recebeu ontem, quarta-feira, a visita do presidente da Câmara de Pombal, Diogo Mateus.

Os trabalhos da equipa estão concentrados no estádio, no período da manhã, pelas 10 horas, e no campo sintético no período da tarde, com folga no sábado.

Para segunda-feira de manhã, os Lusitanos têm agendado um jogo treino com a Académica. Até quarta-feira, dia em que termina o estágio, o plantel terá mais dois treinos.

Além da direção do clube de uma região francesa marcada por uma forte comunidade portuguesa da região, os Lusitanos são acompanhados nesta deslocação pelo presidente da autarquia de Saint Maur des Fossés, Sylvain Berios.

Arthur Machado, é o presidente do Union Sportive Lusitanos Saint-Maur, clube fundado em 1966. Filho de portugueses (a mãe de Fátima e o pai de Santa Catarina da Serra), o emigrante, de 51 anos, é um empresário de sucesso na área da construção civil em França. Visita a região com frequência.