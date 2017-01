São três medidas simples que, acredita o único deputado do partido PAN – Pessoas-Animais-Natureza, podem ajudar a resolver o problema dos cães vadios na Marinha Grande.

Há vários anos que se aponta o facto de vários cães vadios estarem a provocar o receio de moradores e turistas na zona de São Pedro de Moel. No início do mês de dezembro, uma pessoa foi mesmo mordida por um cão vadio enquanto praticava exercício físico. O que pode ser feito para resolver a questão?

Afinal, o problema parece estar a ganhar contornos de maior gravidade e estará a chegar às portas da cidade da Marinha Grande. Já este mês, a vereadora da CDU, Alexandra Dengunho, apresentou um abaixo-assinado com 132 assinaturas, que pedia a intervenção do município na resolução desta questão que já se fazia sentir em várias localidades nas imediações da cidade.

A Câmara da Marinha Grande já confessou a dificuldade em por cobro ao problema, ainda que declare já o ter tentado fazer diversas vezes. A estratégia adotada incluiu a instalação, em plena Mata Nacional, de armadilhas para a captura dos cães. Sem sucesso.

O REGIÃO DE LEIRIA decidiu colocar o problema ao único deputado do PAN, partido que se tem notabilizado, entre outras questões, pela defesa dos direitos dos animais. A resposta veio do gabinete que presta apoio a André Silva, o único deputado do PAN na Assembleia da República que considera que “existem de facto outras soluções”.

E elenca três medidas que podem ajudar a resolver o problema.

A primeira passa por “colocar um perímetro de segurança a circunscrever a área”.

A segunda implica a “utilização de dardos tranquilizantes”.

A terceira medida implica que a alimentação dos animais seja “realizada de preferência sempre com as mesmas pessoas a fim de se conquistar a confiança dos animais”.

(artigo publicado na edição de 29 de dezembro de 2016)