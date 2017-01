Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um choque em cadeia de vários automóveis na A19, junto à cidade de Leiria.

O acidente ocorreu cerca das 19 horas desta sexta-feira, ao quilómetro 123,6 do antigo IC2, nas proximidades da saída norte para a cidade de Leiria, numa zona em que a via toma o perfil de autoestrada (A19).

O aparato do acidente e dos meios de socorro envolvidos, acabou por provocar o congestionamento do trânsito no sentido sul-norte.

Foi precisamente nesse sentido da via que várias viaturas colidiram em cadeia. Os primeiros dados apontam para o envolvimento de quatro automóveis.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, o alerta foi dado pelas 19h04 e do acidente resultaram cinco feridos, um dos quais com alguma gravidade.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos sete viaturas e 17 operacionais que incluem elementos do INEM, bombeiros e GNR.