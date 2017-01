A pintura de um mural foi a forma encontrada pelo Bloco de Esquerda para assinalar mais um aniversário da revolta de 18 de janeiro de 1934. O mural surgiu numa das entradas da Marinha Grande.

Em comunicado, o BE lembrou a relevância da data que celebra “a coragem dos operários da Marinha Grande, que a 18 de Janeiro de 1934 foram protagonistas de uma revolta pelos direitos no trabalho e contra a ditadura”.

No documento, os bloquistas criticaram a “política de austeridade conduzida pelo Governo PSD/CDS” e lembrou que na atual legislatura “já se fez algum caminho na reposição de rendimentos”. Contudo, “muito está por fazer”, afirma o BE, que aponta a necessidade de “implementação de medidas de combate à precariedade, no sector público e no privado”.