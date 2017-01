A escultura barroca da Diocese de Leiria-Fátima está em destaque na primeira conferência de um ciclo que, até ao final de fevereiro, vão revelar e debater o património religioso de Leiria.

Segundo o diretor do Departamento do Património Cultural de Leiria-Fátima, o objetivo do ciclo é “inscrever o património da Diocese na História da Arte em Portugal e sublinhar a importância de diferentes episódios artísticos que tiveram lugar neste território”.

A primeira conferência será a 25 de janeiro, com o tema “À maneira de catálogo: peças notáveis da escultura barroca da Diocese de Leiria-Fátima”, sendo oradora Sandra Saldanha, diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja.

As conferências decorrem sempre no Museu de Leiria, às quarta-feiras, a partir das 21h15, e têm entrada livre.

Programa: