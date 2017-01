Uma mulher de 60 anos sofreu, ao início da tarde, ferimentos ligeiros, na sequência de uma explosão de gás no apartamento onde residia, em Marinheiros, Leiria.

O alerta foi dado para as autoridades pelas 13h04 e a explosão terá tido origem na presença de gás acumulado no ar da habitação, resultante de uma fuga de gás na instalação, após ter sido ligado o fogão ou o esquentador.

Segundo Almeida Lopes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria, "a explosão provocou danos significativos" no apartamento, com praticamente todas as janelas a ficar danificadas. Ainda assim, adianta o responsável, "a infraestrutura não terá sido afectada", pelo que a moradora poderá regressar a casa, numa urbanização em Marinheiros, quando reparadas as janelas e portas.

A vítima foi transportada ao hospital de Leiria por precaução.