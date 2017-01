Os 6,7 graus negativos registados na última quinta-feira em Alcobaça, constituem o novo mínimo absoluto aí registado. Isso mesmo confirma o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) num relatório hoje tornado público, referente à situação de muito frio registada nos últimos dias. Em Leiria, os termómetros desceram aos -5,7 graus.

O relatório aponta já os valores mínimos registados em alguns pontos do distrito. Assim, em Leiria, dia 19, os termómetros desceram até aos 5,7 graus negativos (um valor ligeiramente mais baixo que os -5.5 graus que fora possível conferir ontem no gráfico online do IPMA). Na véspera, Leiria tinha já chegado aos -2.1 graus e esta sexta-feira registou-se uma temperatura mínima de -4.8 graus.

O documento adianta ainda dados sobre o frio em Ansião e Alcobaça. Ansião estabeleceu um novo recorde para janeiro, adianta o IPMA, com os -4.0 graus de quinta-feira. Na quarta a mínima fora já de 1,3 graus e hoje foi de -3,3.

Alcobaça integra o lote de estações do IPMA com “recordes absolutos”. Para isso contribuíram os -6,7 graus de dia 19. Na véspera, a temperatura já tinha descido aos -2,3 graus e hoje a mínima foi de -6,1 graus.

O IPMA adianta que “as regiões do Centro e Sul, mais expostas ao fluxo de nordeste, incluindo as do litoral, registaram valores extremamente baixos de temperatura mínima, que constituem recordes absolutos, isto é, são agora os menores valores da temperatura mínima alguma vez registado”.

Para este tempo muito frio, contribuiu, "um fluxo de norte, determinado por um anticiclone que se estendia desde a Islândia às Canárias e um vale depressionário estendendo-se desde a Escandinávia ao Mediterrâneo, no início da semana, dias 15 e 16, transportou ar extremamente frio da região polar para a Europa Central e do Sul", avança o IPMA. Nos dias seguintes, "com a mudança do fluxo para nordeste a massa de ar frio e seco veio a atingir, a partir do dia 18, o território do Continente, originando valores muito baixos da temperatura do ar", explica ainda.

Ontem, quinta-feira, dia 19, "em cerca de 86% das estações da rede IPMA observaram-se temperaturas mínimas abaixo de 0°C, tendo os referidos valores variado entre -9.9°C no Sabugal e + 2.9°C em Aveiro", acrescenta aquele instituto.