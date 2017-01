"



Para o efeito a CVP adaptou os dois quartos que integram o "mini centro de alojamento temporário de emergência" da instituição, uma valência criada há vários anos para responder a situações de emergência social ou acolher caminheiros, com beliches.

Na primeira noite, foram acolhidas quatro pessoas do sexo masculino, entre as quais um caminheiro de nacionalidade italiana que se encontrava de passagem por Leiria.

Na última noite, os utentes passaram a ser três, referiu ao REGIÃO DE LEIRIA Luís Alves, vice-presidente da CVP, acrescentando que foram ainda sinalizadas mais duas pessoas que, no entanto, "não apareceram".

Este apoio, que conta com a colaboração de voluntários, manter-se-á pelo menos até ao fim-de-semana e enquanto as condições meteorológicas continuarem adversas.

Ana Valentim, vereadora da Ação Social da Câmara de Leiria, referiu ontem, quinta-feira, em reunião do executivo, que estas quatros pessoas, que "não estavam a residir nas melhores condições", foram sinalizadas através do Centro de Acolhimento de Leiria e da associação Inpulsar, tendo a solução sido definida em parceria com a Proteção Civil.

Em resposta ao vereador Álvaro Madureira que questionou a maioria socialista sobre o plano de contingência da autarquia para prestar apoio aos sem-abrigo durante a vaga de frio, Ana Valentim sublinhou que "não há sem-abrigos em Leiria", isto é "a dormir na rua", mas que os quartos onde ficam não possuem as melhores condições.

"Já fizemos um balanço e a avaliação que temos é positiva", acrescentou, contrariando a informação avançada por Álvaro Madureira de que as condições de acolhimento na CVP não seriam as melhores.

Entretanto, ontem à noite, um incêndio urbano em Vale da Pedra, Souto da Carpalhosa, destruiu o teto de uma habitação e fez um deslocado.

Segundo informação do Centro Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o alerta foi dado às 20h43, tendo sido mobilizados para o local 13 elementos e quatro viaturas dos bombeiros e GNR.

