Faleceu hoje, Artur Trindade, ex-presidente da Câmara de Porto de Mós. Artur Trindade liderou o município de Porto de Mós de 1978 a 1985.

O antigo autarca foi, durante cerca de três décadas, secretário-geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Em outubro do ano passado, o antigo presidente do município, eleito pelo PSD, foi homenageado em Porto de Mós. Meses antes, foi galardoado com o primeiro Prémio Poder Local atribuído pelo PSD. A distinção foi entregue na sétima convenção dos autarcas social-democratas, em Coimbra.

Entre outras atividades, Artur Trindade conta também no seu currículo, com o desempenho de funções na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro e como consultor na EDP.

O antigo autarca residia em Mira de Aire e é pai do ex-secretário de Estado da Energia no governo de Passos Coelho, também ele chamado Artur Trindade.

Recorde-se que há menos de um mês, no último dia de Natal, faleceu um outro ex-presidente da Câmara de Porto de Mós, eleito pelo PSD, José da Silva Marques.