O Nazaré Challenge, etapa do circuito mundial de ondas gigantes que se realizou na Praia do Norte, na Nazaré, a 20 de dezembro de 2016, gerou um retorno de 7 milhões de euros ao nível da comunicação e promoção.

De acordo com a entidade representante da World Surf League em Portugal que coorganizou este evento com a Câmara da Nazaré, o Nazaré Challenge gerou 181 notícias, entre 15 de outubro e 31 de dezembro de 2016, e um retorno promocional da marca Nazaré de 7,2 milhões de euros, surgindo a televisão como a plataforma informativa que mais tempo de emissão dedicou ao assunto (86%); seguido da internet (7%), imprensa escrita (4%) e da rádio (2%).

Por países, os Estados Unidos lideraram a audiência a este evento, seguindo-se o Brasil, Austrália e Portugal.

A comunicação nas plataformas de social media – Facebook, Twitter e Instagram, saiu, igualmente, vencedora neste evento. O evento da Nazaré atingiu as 3,5 milhões de visualizações, divulgou a autarquia em comunicado.

“A Nazaré mostrou ao mundo que tem todas as condições para receber eventos desta magnitude. Mais uma vez o Canhão da Nazaré não desiludiu e presenteou o evento com ondas perfeitas, entre os 10 e os 15 metros de altura”, refere a WSL, para quem este “foi sem qualquer tipo de dúvida, o evento mais duro que a organização já desenvolveu”.

A Praia do Norte tem vindo a ser palco de algumas das maiores exibições de ondas grandes, em todo o mundo. Detém o recorde mundial da maior onda alguma vez surfada e é o palco de superação de limites de muitos big riders de ondas grandes.

“A realização de uma grande competição internacional na Nazaré, preferencialmente, com a chancela da World Surf League (WSL), sempre foi um objetivo da atual gestão camarária, pelo que foi com uma enorme satisfação que alcançámos esse objetivo, recebendo a principal prova de ondas grandes e os melhores atletas do planeta no Nazaré Challenge, e que recebemos, hoje [dia 20], a indicação do importante retorno obtido”, afirma Walter Chicharro.

Estima-se que 20 mil pessoas tenham passado pelo evento, no dia 20 de novembro.