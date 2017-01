A forte agitação marítima prevista para os próximos dias levou a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional (AMN) a emitir um aviso sobre o agravamento do estado do mar com recomendação para que a população não se aproxime da costa.

De acordo com a previsão do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do mar, as ondas podem chegar aos 5 metros junto à faixa litoral oeste, durante o dia de amanhã, sexta-feira. Situação que apresentará melhorias na tarde de sábado, dia 28.

Segundo a AMN, "recomenda-se à comunidade marítima a adoção de medidas de precaução, verificando e se necessário reforçando a amarração quando atracada, ou mesmo varando em lugar seguro as embarcações, aconselha-se a manutenção dum estado de vigilância cuidado até sábado".

O mesmo comunicado reforça ainda que a população em geral se abstenha "da prática de passeios junto à costa e da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima".