O Colégio Nossa Senhora de Fátima adquiriu um terreno junto ao Arquivo Distrital de Leiria para ser utilizado como parque de estacionamento para os funcionários do estabelecimento e para os pais aquando da realização de eventos.

A diretora do colégio, irmã Maria Manuel, confirmou ao REGIÃO DE LEIRIA a compra do espaço, com acesso pela avenida Ernesto Korrodi, referindo que será dedicado a estacionamento de superfície.

O projeto ainda está em elaboração, acrescentou, sem avançar uma estimativa quanto ao número de lugares previstos.

Quanto a prazos, admite que os trabalhos possam ser realizados num curto espaço de tempo, para que o parque possa entrar em funcionamento ainda este ano letivo.

Esta foi uma das soluções encontradas pelo colégio para minimizar o problema da falta de estacionamento e do elevado volume de tráfego automóvel na zona.

Ainda assim, nota que a circulação melhorou significativamente no início deste ano letivo, com a implementação de sentido único na avenida Ernesto Korrodi nas horas de entrada e saída dos alunos.

Uma medida que foi sugerida à Câmara de Leiria no ano passado por alunos do colégio no âmbito do projeto Assembleia dos Pequenos Deputados que incidiu sobre a temática da “Segurança e prevenção rodoviária!”, recorda.

MR