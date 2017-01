Em outubro de 2016 um incêndio no antigo Convento de Santo Estêvão destruiu todos os instrumentos musicais que estavam na sala de ensaios da Tum'Acanénica, a tuna mista da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, de Leiria. Este sábado, dia 28 de janeiro, 17 tunas de todo o país juntam-se em Leiria para a Tum'A Festa, que serve para angariar fundos e ajudar a Tum'Acanénica a substituir os instrumentos que arderam.

A festa tem lugar no Mercado de Santana e Teatro Miguel Franco e marca a estreia desta nova proposta da Tum'Acanénica, que descreve a Tum'A como um festival de cultura e atividade tunante.

O convívio entre as várias tunas tem início às 12 horas: no espaço do Mercado de Santana decorrem várias atividades lúdicas para o público, como jogos tradicionais adaptados à cultura tunante e outros desafios relacionados com a música portuguesa.

É esperada a presença de mais de tunas de Braga, Beja, Portalegre, Lisboa, Rio Maior, Coimbra, além de Leiria. Em paralelo haverá serviço de petiscos, sopas e bebidas.

À noite, pelas 21h30, haverá um concerto de 90 minutos produzido por antigos tunos da Tum'Acanénica e convidados qeu vão tocar tocar novas adaptações de músicas portuguesas e também algumas novas interpretações dos originais da Tum'Acanénica.

A bilheteira reverterá a favor da tuna e os ingressos custam 3 euros (2,5 euros para estudantes).