O advogado Ricardo Galo é o candidato do PSD à Câmara da Marinha Grande nas eleições autárquicas deste ano, disse hoje o próprio à agência Lusa.

Eleito presidente da Comissão Política Concelhia do PSD da Marinha Grande no dia 22 de janeiro, Ricardo Galo apresentou-se como único candidato e foi aprovado por unanimidade pela Concelhia do PSD.

"Já faço parte do executivo da Junta de Freguesia da Marinha Grande e decidi avançar porque quero fazer algo pela nossa terra. Várias gerações da minha família estão ligadas à Marinha Grande e o meu bisavô foi presidente da Câmara da Marinha Grande nos anos 1940", adiantou Ricardo Galo.

Salientando que o "mais importante é ver a terra bem", o candidato promete um programa político que "vai de encontro às reais necessidades das pessoas".

Ricardo Galo admitiu ainda à Lusa que poderá concorrer em coligação com o CDS-PP: "Ainda nada está definido. Vamos ter hoje uma reunião com os responsáveis do CDS-PP e temos outras reuniões agendadas. Seria bom para todos, pois Marinha Grande é uma terra de esquerda".

O candidato revelou ainda que a deputada Margarida Balseiro Lopes concorre à Assembleia Municipal e Manuel José Santos disputa pelo PSD a Junta de Freguesia da Marinha Grande.

