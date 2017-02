Dois homens de 20 e 29 anos foram ontem, quarta-feira, detidos pelo Comando Territorial de Leiria da GNR, por suspeita de furto de mais de duas dezenas de viaturas nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém e Portalegre. Os detidos foram constituídos arguidos e estão sujeitos a termo de identidade e residência.

A detenção ocorreu através do Núcleo de Investigação Criminal das Caldas da Rainha e do Posto Territorial do Bombarral, tendo sido neste concelho que foram intercetados os suspeitos, após furto de viatura e posterior abandono e incêndio.

Às detenções sucederam-se duas buscas, uma domiciliária e uma não domiciliária, de que resultou a apreensão de duas viaturas ligeiras e material diverso onde se incluem: oito jantes e respetivos pneus; quatro autorrádios; quatro subwoofer e três amplificadores de som; dois computadores portáteis; um LCD e um GPS; duas máquinas lixadeiras; um martelo pneumático industrial; uma motosserra; uma máquina de pressão; uma máquina de soldar; um compressor e respetivos acessórios.