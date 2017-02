Utentes, ex-utentes e profissionais do Hospital de Dia do Centro Hospitalar de Leiria (CHLeiria) celebraram hoje a vida, em véspera do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro.

Helder Roque, presidente do conselho de administração da unidade, juntou-se à festa onde não faltou música, dança e animação.

“Pretendemos partilhar uma mensagem que é fundamental, tanto para os nossos utentes como para todos, que ‘o amanhã começa agora’, que não devemos deixar as coisas para amanhã, indefinidamente, que devemos aproveitar o presente e vivê-lo inteiro e de coração cheio”, explica a organização do evento, que decorreu esta manhã.

