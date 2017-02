Três dos seis detidos na cidade da Marinha Grande suspeitos de tráfico de droga ficaram em prisão preventiva, anunciou hoje o Comando da PSP de Leiria.

Após terem sido sujeitos a primeiro interrogatório no Tribunal de Leiria, a PSP informa que foram decretadas as medidas de coação de prisão preventiva para três detidos, pelo crime de tráfico de estupefaciente, sendo aplicado o Termo de Identidade e Residência (TIR) aos outros três arguidos, com apresentações semanais e proibição de contactarem entre eles.

O Comando da PSP de Leiria anunciou na segunda-feira a detenção de seis pessoas suspeitas de tráfico de droga na cidade da Marinha Grande, no distrito de Leiria, e a apreensão de 1.300 doses de cocaína e heroína.

A operação policial deu cumprimento a seis mandados de detenção fora do flagrante delito, seis mandados de buscas domiciliárias e seis mandados de buscas em veículo automóvel, referiu então a PSP em nota de imprensa.

Na sequência desta ação, foram detidos quatro homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 33 anos, "indiciados pela prática dos crimes de tráfico de produto de estupefacientes", referia esse comunicado.

Da execução das buscas efetuadas foram apreendidas 1.031 doses de cocaína, 260 doses de heroína, 145,87 gramas de produto de corte, 670 euros em notas, duas viaturas automóveis e vários telemóveis.

"Com esta operação policial pretendeu-se diminuir a atividade de tráfico de estupefaciente na cidade de Marinha Grande, o que, conjugada com idêntica operação realizada em novembro de 2016, permitiu apreender quantidades significativas de estupefaciente e deter 14 cidadãos que se dedicavam e viviam desta atividade, dos quais, até este momento, sete encontram-se em prisão preventiva a aguardar julgamento", explicava a PSP na nota de imprensa.

Lusa