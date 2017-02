O município de Ourém publicou em Diário da República de 30 de janeiro a abertura de 21 procedimentos concursais para técnicos superiores e assistentes técnicos, de forma a colmatar diferentes necessidades no município.

Trata-se de um concurso que foi aprovado em julho em reunião camarária e que mereceu alguma contestação do PSD, tendo sido anulado posteriormente devido a irregularidades. Os contratos são por tempo indeterminado, com os concursos a fecharem dia 13 de fevereiro.

Segundo o aviso n.º 1189/2017, no Diário da República n.º 21/2017, Série II de 2017-01-30, estes são “procedimentos concursais comuns para ocupação de 21 postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal”. Os 10 dias úteis para concorrer começam a partir do dia seguinte à publicação.

A Câmara de Ourém quer admitir técnicos superiores em Engenharia do Território, Geografia, Gestão, Engenharia Civil, Serviço Social, Conservação e Restauro, Comunicação Social e Educação Multimédia, Design Industrial, Relações Públicas e Comunicação Empresarial, e Administração Pública.

Exige-se licenciatura para as vagas em aberto.

Para assistente técnicos procuram-se profissionais com o 12º ano para os serviços de Proteção Civil, Ambiente e Sustentabilidade, Gestão Urbanística, Educação e Assuntos Sociais, Ação Cultural e para os Licenciamentos Não Urbanísticos.