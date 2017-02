Duas pessoas ficaram hoje gravemente feridas num acidente de trabalho que ocorreu na fábrica de cimento de Pataias, disse ao REGIÃO DE LEIRIA fonte da empresa.

As duas vítimas são trabalhadores da fábrica que ficaram com queimaduras graves nas mãos. A empresa ainda se encontra a apurar as causas do acidente que ocorreu perto do meio-dia.

Os dois trabalhadores foram transportados para o Hospital de Santo André, em Leiria.

Segundo a Agência Lusa, no local, estiveram elementos da GNR e dos bombeiros, além de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).