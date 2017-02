É um grupo informal que todas as terças-feiras à noite se encontra junto ao campo de futebol da Batalha para um treino de corrida (10/12 km). Não interessa de onde são os participantes nem se pertencem a algum clube.

O principal é a diversão, antes, durante e depois. “E tirar fotografias e apreciar a paisagem”, acrescenta Sérgio Artilheiro, um dos responsáveis do grupo Os Tolinhos da Corrida.

A ideia surgiu em novembro de 2015, um pouco por arrasto à onda de grupos de caminhadas e corridas que nasceu na região. Apareceram 17 pessoas no primeiro treino e partiram com destino às serras de Aire e Candeeiros. “No final estavam satisfeitos, marcaram novo treino e apareceram ainda mais”, conta o atleta, ex-praticante de futsal, que encontrou no trail uma forma de recuperar a forma física após abandonar a competição.

Com uma média de idades a rondar os 40 anos e de várias áreas profissionais, os “tolinhos” procuram o trail por “ser um desafio diferente”. “Na serra encontramos dificuldade, o que também nos aumenta o prazer de treinar e os objetivos. E nos outros locais colocamos nós a dificuldade”, refere.

Atualmente, o grupo já participa em provas e equaciona em breve arranjar equipamentos, mas o carácter informal está sempre presente: se alguém quiser correr por outro clube, pode fazê-lo.

Nada neste grupo é estanque, além da diversão. O local de treinos pode variar mediante a oferta, tal como o dia. Ao fim de semana, por exemplo, organizam atividades na Nazaré, São Pedro de Moel, Porto de Mós ou Marinha Grande.

Na última “Super Lua”, a 14 de novembro passado, realizaram uma caminhada e corrida em Porto de Mós, para observar o fenómeno. Contavam com 40 pessoas. Apareceram duas centenas. A noite terminou com chá e pão com chouriço para os participantes, porque além de tolinhos eles também gostam de comer.

E o nome? “Surgiu também por acaso. Gostamos de correr e levamos isto mesmo muito na brincadeira. Às vezes, como antigamente, passamos por casa de alguém conhecido e tocamos à campainha e fugimos… a correr. Uns começaram a dizer que parecíamos uns tolinhos e acabou por ficar: Os Tolinhos da Corrida”, explica.

As atividades são divulgadas no Facebook (www.facebook.com/Tolinhos), onde também é partilhada informação sobre provas na região. E as causas sociais não são esquecidas pelos Tolinhos que participam em provas solidárias sempre que possível. Preparam-se, em breve, também para organizar eventos deste cariz.

Marina Guerra

(artigo publicado na edição de 26 de janeiro de 2017)