Dois indivíduos armados com caçadeira e pistola assaltaram, ao meio da manhã de hoje, o posto dos CTT da Junta de Freguesia de Amor, concelho de Leiria. Os assaltantes fugiram de seguida num carro conduzido por um terceiro elemento.

O roubo ocorreu cerca das 11h30, durante o horário de atendimento do posto. O REGIÃO DE LEIRIA apurou que estavam três cidadãos na fila de espera para serem atendidos quando dois homens, com o rosto dissimulados por óculos de sol e capuzes, irromperam pela porta de entrada.

Segundo alguns testemunhos, os indivíduos mandaram as pessoas virarem-se para a parede tendo um deles entrado no gabinete de atendimento da funcionária, que se viu obrigada a entregar o dinheiro que tinha em caixa. O assaltante ainda vasculhou a sala à procura de mais dinheiro, antes de os dois se porem em fuga.

"Não falaram mal para ninguém, só nos disseram não fazermos barulhos" e "não quiseram levar nada das pessoas que estavam na sala de espera", adiantou uma das funcionárias.

"Foi tudo muito rápido, demorou dois minutos nem tanto. Foi o tempo de entrarem, vasculharem e irem embora", acrescentou, referindo que as pessoas, com alguma idade, "ficaram assustadas e nervosas mas lidaram bem com a situação" dada as circunstâncias, sublinhando que ninguém foi agredido.

Os três indivíduos puseram-se em fuga num carro de cor cinzenta, ao que tudo indica em direção a Monte Real.

Ao REGIÃO DE LEIRIA, Rafael Santos, secretário da Junta de Freguesia de Amor, refere que o montante roubado ainda não foi apurado e que os serviços encontram-se neste momento encerrados.

A GNR foi chamada ao local, onde procedeu à segurança do local e preservação dos vestígios até à chegada da Polícia Judiciária, entidade competente para investigar este tipo de crimes.

Segundo fonte da GNR, não houve esta manhã qualquer outro registo de assaltos semelhantes na área da sua competência, no distrito.

Martine Rainho

martine.rainho@regiaodeleiria.pt