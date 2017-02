Marinha e Autoridade Marítima Nacional emitiram um alerta para o agravamento do estado do mar a partir do final da tarde de hoje, quinta-feira, e que se prolongará até sábado de manhã.

A previsão indica a possibilidade de ondas com uma altura de seis metros junto à faixa litoral oeste, junto à costa, e até 8 metros ao largo da costa na região a norte do Cabo da Roca.

"À comunidade marítima que se encontra no mar recomenda-se a adoção de medidas de precaução e a manutenção de elevado estado de vigilância. À população em geral recomenda-se que mantenha uma atitude vigilante, caso exista necessidade de se deslocar até à orla costeira, e a ter sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", refere a Autoridade em comunicado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca o distrito sob aviso amarelo entre as 21 horas de quinta-feira e as 12 horas de sábado.