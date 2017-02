Uma parceria entre a Repsol e a EDP vai disponibilizar postos de carregamento rápido (PCR) de viaturas elétricas na estação de serviço de Leiria, em ambos os sentidos.

Além de Leiria, também a estação de serviço de Antuã irá receber estes postos.

Os PCR, de 50 kilowatts, permitem o carregamento de 80% da bateria do veículo em 20 minutos.

Em comunicado, as empresas indicam que a instalação de PCR “resulta do compromisso em estimular a mobilidade, reforçando a rede de abastecimento de veículos movidos a eletricidade”.

“A localização dos pontos, integrados na rede Mobi.e, foi escolhida para permitir que a maioria dos veículos elétricos possa, com uma só paragem, fazer a ligação entre as duas maiores cidades do país”, revelam as empresas em comunicado.