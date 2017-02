O Brasil de Fernanda Cabral vem à descoberta de Leiria embarcado nos Concertos para Bebés. Este domingo, dia 12 de fevereiro, os bebés também são bebês (em brasileiro), em duas sessões muito especiais no Teatro Miguel Franco.

A convidada dos concertos de fevereiro é bailarina, faz teatro para bebés e toca violão. Conheceu os Concertos para Bebés no berço do Pinhal das Artes e agora está de volta para duas sessões cheias música com aquele embalo quente e meigo do Brasil.

Os Concertos para Bebés deste domingo acontecem às 10h30 e 11h45.

O REGIÃO DE LEIRIA e a Musicalmente ofereceram bilhetes para os Concertos para Bebés, num passatempo destinado a assinantes do REGIÃO DE LEIRIA com assinatura em papel regularizada.

Para tal bastou responder acertamente à pergunta:

A Solista convidada dos Concertos para Bebés de fevereiro é a cantora e atriz brasileira Fernanda Cabral. Como se chama a sua última produção teatral para bebés?

A resposta certa era "O Farol".

O passatempo regressa em março, com nova proposta dos Concertos para Bebés.