A ACILIS - Associação de Comércio, Indústria e Serviços da Região de Leiria, em parceira com 11 pastelarias da região, está a preparar “o maior bolo dos namorados alguma vez feito em Portugal”.

A Grelha, Alexmel, Brisanorte, O Carlos Padeiro, Doces Parceiros, Flor de Leiria, Maglice, Meia Lua, Pão Quente, Permarcati e Sar&Doce são as 11 pastelarias envolvidas na iniciativa.

Cada pastelaria “fará a sua especialidade utilizando vários sabores e ingredientes”, explica Susana Amoreira, da ACILIS. Frutos silvestres, amendoim, champanhe, pão de ló, amêndoa, coco, bolo de laranja, framboesa, chocolate e biscoito fazem parte da receita.

A cobertura total do bolo é a “sobremesa de morango”, uma oferta da Mapridec e Decorfruta, “que será colocada no local com a ajuda de todos os pasteleiros, bem como a decoração final”, acrescenta.

“Da nossa parte ainda não definimos em concreto quais os sabores e texturas que iremos apresentar, com certeza vamos apostar numa massa leve e saborosa, misturada com dois recheios de sabor contrastante”, diz a pastelaria Pão Quente.

“Tendo também como objetivo dinamizar e promover o comércio local, os comerciantes associam-se à iniciativa com descontos e ofertas especiais neste dia”, sublinha a ACILIS.

O bolo é apresentado sábado, dia 11, às 15 horas no Mercado de Santana, em Leiria.