Um homem, com 67 anos, foi esta manhã retirado do interior de uma cisterna, sem vida.

O incidente aconteceu num terreno agrícola, próximo da casa onde a vítima morada, em Azoia, concelho de Leiria, pouco depois das 9 horas, desconhecendo-se o motivo da queda no interior do reservatório.

Ao local dirigiram-se os Bombeiros Voluntários da Maceira, com 12 operacionais e cinco veículos, informou o CDOS Leiria, tendo retirado o corpo do indivíduo já sem vida. "Desconhece-se a causa do acidente. A cisterna tinha água e o tronco do indivíduo estava submerso", afirma o comandante da corporação Luís Ferreira.