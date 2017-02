Uma pessoa ficou hoje gravemente ferida no despiste de um automóvel em Alvaiázere, Leiria.

O acidente obrigou ao encerramento da Estrada Nacional 110 (EN110) durante mais de duas horas, informou fonte das operações de socorro à Lusa.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, a EN110, também conhecida como Estrada Velha e que liga a Penacova ao Entroncamento, esteve cortada entre as 08:05 e as 10:16 para a realização de uma "operação de desencarceramento do condutor", no qual estiveram envolvidos 15 elementos dos Bombeiros, da GNR e do INEM.

O condutor foi depois encaminhado em estado considerado grave para os Hospitais da Universidade de Coimbra.