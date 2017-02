Renato Cardoso, 15 anos, faleceu hoje, quarta-feira, alegadamente vítima de um aneurisma na estância de esqui "Sierra de Béjar-La Covatilla", entre Cidade Rodrigo e Salamanca, Espanha, durante uma viagem à neve.

Filho de Fernando Cardoso, proprietário do Restaurante Saloon, e Ana Domingues, o jovem, estudante na Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, em Leiria, residia em Conqueiros, na União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, concelho de Leiria.

"Não estava a praticar nada. Terá sido vítima de um aneurisma", disse ao REGIÃO DE LEIRIA o diretor da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Pedro Biscaia.

"Estamos em choque e lamentamos profundamente a situação trágica inesperada", lamenta o professor. "Estamos a acompanhar e em total solidariedade com a família", acrescenta.

As questões legais e logísticas inerentes a uma situação destas estão a ser devidamente acompanhadas pela escola, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Educação, informou ainda o professor.

O jovem, aluno do 10.º ano, estava numa visita de estudo acompanhado de 40 alunos e quatro professores, organizada pelos professores de Educação Física, que incluía aulas de iniciação ao esqui.

A autópsia ao corpo será realizada amanhã, quinta-feira, para apurar as causas da morte.

Amanhã, às 10h30, a Associação de Estudantes da Escola Afonso Lopes Vieira fará um minuto de silêncio em homenagem a Renato Cardoso.

"O grupo está a regressar a Leiria prevendo-se a sua chegada ao princípio da noite, entre as 22 e as 23 horas. Todas as famílias já foram contactadas para virem receber os seus filhos", garantiu Pedro Biscaia.

(Notícia atualizada às 17h43)