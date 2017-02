O abastecimento de água nas localidades servidas pelo reservatório elevado de Monte Real na União de Freguesias de Monte Real e Carvide vai ser interrompido na próxima madrugada.

Entre as 00 horas e as 5 horas do dia 23 de fevereiro, quinta-feira, a distribuição de água estará interrompida, informam os SMAS de Leiria (Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria).

"É previsível que, quando for retomado o abastecimento, a água apareça com uma tonalidade branca. Esta situação resulta da emulsão de ar na água e não tem qualquer interferência na sua qualidade", informam os SMAS de Leiria em comunicado.