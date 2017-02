A Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) vai integrar uma moeda comemorativa do Centenário das Aparições de Fátima na sua coleção de moedas de 2017.

Nesta coleção de 10 moedas será ainda lembrado Álvaro Siza Vieira, o campeão olímpico Carlos Lopes, a rainha D. Maria Bárbara de Bragança, as Caretos de Trás-os-Montes, as maravilhas naturais da ilha da Madeira, a Idade do Ferro e do Vidro e uma com o tema O Futuro.

As moedas correntes vão assinalar os 150 Anos da Segurança Pública e os 150 Anos do Nascimento de Raul Brandão.

Entre os autores deste trabalho numismático estão José de Guimarães, Eduardo Aires, André Carrilho, João Fazenda e Luís Filipe de Abreu.

CG