O Tribunal de Ourém condenou ontem, quinta-feira, Nazareno do Carmo, vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, a um ano e 8 meses de prisão com pena suspensa e perda de mandato devido a um processo de conflito de interesses em que estava a ser julgado.

Entretanto, a autarquia, face às notícias vindas a público, emitiu um comunicado esta manhã, sexta-feira, em que lamenta a situação, afirmando que vai recorrer da sentença.

O município faz saber que “em função de recentes notícias vindas a público relacionadas com a atividade autárquica do senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Nazareno do Carmo, e com a condenação judicial, em primeira instância, de que foi alvo, importa referir que se lamenta, que, a sua dedicação e entrega a bem do movimento associativo da sua terra, sem qualquer benefício pessoal, tenha culminado no facto de ter sido penalizado em sede judicial, pelo que se impõe, o competente recurso, em sede própria, da citada douta sentença judicial”.

De recordar que o município de Ourém está a assumir a defesa do vereador, através do advogado municipal.

O caso remonta a 2011, quando o Centro Desportivo de Fátima enfrentava dificuldades financeiras e havia um vazio diretivo. Nazareno do Carmo, enquanto vereador, na altura com o pelouro de Fátima, pediu patrocínios para o clube. No entanto, ele era também presidente da assembleia-geral daquela instituição, o que resultou num caso de conflito de interesses.

Nazareno do Carmo nunca negou o caso mas afirmou, em maio de 2016 à comunicação social, que o fez na tentativa de ajudar a instituição desportiva, sem retirar do ato qualquer benefício próprio.

Contactado pelo REGIÃO DE LEIRIA, Nazareno do Carmo não quis fazer comentários.

De recordar que também o presidente da Câmara, Paulo Fonseca, está em perda de mandato, acionado pelo Ministério Público no início deste mês de fevereiro, devido à sua insolvência pessoal. O presidente tem-se mantido, no entanto, a exercer funções na autarquia.

Para hoje, pelas 17h30, está agendada uma assembleia municipal de Ourém, onde é expectável que o assunto seja abordado.