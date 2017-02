Amanhã, dia 26 de fevereiro, domingo, e na terça-feira, dia 28, estão previstas alterações e cortes ao trânsito no concelho de Leiria.

De acordo com informação disponibilizada pela Câmara de Leiria, nos próximos dias vão registar-se as seguintes alterações:

Dia 26 de fevereiro, domingo - Caranguejeira

Condicionalismos viários e corte de um dos sentidos na EN350 e EN357 e respetivos desvios entre as 15h00 e as 17h00;

Dias 26 e 28 de fevereiro - Carreira

Condicionamentos ao trânsito ao longo do percurso do desfile, com saída no largo de São Jorge, em direção à Escola Secundária Rainha Santa Isabel, passando pela rua Principal e rua da Quinta, em Carreira;

Dias 26 e 28 de fevereiro - Casal dos Claros e Coucinheira

Cortes temporários de trânsito no decorrer do desfile de carros alegóricos em várias ruas na localidade de Coucinheira, freguesia de Amo, entre as 14h30 e as 19h3.