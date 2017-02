A partir da tarde de amanhã, segunda-feira, é esperado um agravamento do estado do mar, informa a Autoridade Marítima Nacional.

A agitação marítima começa a registar-se a norte do arquipélago dos Açores, com ondas que podem chegar aos 6 metros, e estende-se, no dia seguinte, terça-feira, a norte do arquipélago da Madeira e à faixa litoral Oeste do continente. A norte do Cabo Roca, as ondas podem atingir os 8 metros.

Na madrugada de quarta-feira, é expectável que as condições do mar comecem a melhorar, passando a valores na ordem dos 3 a 4 metros.

A Autoridade Marítima aconselha a população a manter “uma atitude vigilante” e a ter consciência de que “nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.