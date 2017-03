O Carnaval não foi o único motivo que levou ontem, terça-feira, centenas de pessoas à Nazaré. As previsões não falharam e a agitação marítima prevista gerou ondas gigantes na Praia do Norte.

Vários surfistas estiveram dentro de água, durante a manhã, e o italiano Francisco Porcella terá mesmo surfado a maior do dia, com cerca de 20 metros. Quem viu, diz que poderá bater o recorde de maior onda do mundo.

Também Pedro Scooby conseguiu um bom momento, com outra onda gigante, mas no final foi "apanhado" e teve que ser resgatado. O momento pôs mais uma vez à prova a equipa de motas de água que, após vários segundos, conseguiu levar para terra todos os surfistas.

Imagem: Ruben Barjona