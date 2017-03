O Ginásio Clube Acrotumb Leiria participou no último fim de semana na X Copa internacional Ginastica Acrobática-Copa Galiza, em Marin, Pontevedra (Espanha), alcançando dois terceiros lugares.

Eduardo Matos/Sofia Alves, em par misto, no escalão de iniciados, ficou no 3º lugar, tal como Hugo Santos/Rodrigo Santos, no escalão sénior.

Numa prova onde estavam representados alguns dos melhores clubes portugueses e espanhóis, o GCAL conseguiu ainda a passagem à final de dois dos trios em iniciados entre 30 participantes alcançando o 7º lugar na categoria trios femininos de iniciados (Ana Carolina Santos/Beatriz Pinto/Carina Shvets); o 11º lugar na categoria trios femininos de iniciados com Marlene David/Filipa Saraiva/Alessandra Beatriz Santos; e o 18 º lugar na categoria trios femininos em iniciados, por Ema morais/Margarida Gil/Rita Carvalho.

O GCAL alcançou ainda o 10º lugar par feminino em juvenil e o 15º lugar em par feminino iniciados com Maria Carolina Pereira/Mariana Lopes.