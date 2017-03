O sentido proibido e a obrigação de virar à direita na rua da Figueira da Foz (antiga estrada da Figueira), às portas da cidade de Leiria, deixam desde hoje de estar presentes na via.

Em comunicado, a Câmara de Leiria informou que "foi retirada a sinalização que proibia a circulação de trânsito no troço" entre a rua do Bombarral, na Nova Leiria, até à rotunda Porta de Leiria (junto aos Jardins do Lis e à Cooperativa Agrícola) , suprimindo-se assim todas as restrições de circulação na rua Figueira da Foz, em Marrazes.

A estrada, que já chegou a ter os dois sentidos, estava condicionada há vários anos, naquele troço, no sentido Marrazes - Leiria. A partir de hoje, sexta-feira, informa a autarquia, o trânsito pode realizar-se nos dois sentidos.