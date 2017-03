Filho de casal desaparecido, desde a madrugada de sábado, informa na sua página de Facebook que os pais já apareceram e que se encontram bem de saúde.

David Francisco não adiantou pormenores em relação à forma como os pais foram encontrados.

Mário Francisco, com cerca de 70 anos, e Maria Jacinta, com cerca de 50, foram dados como desaparecidos no sábado de manhã, em Leiria, o que levou a PJ a investigar a "possibilidade de sequestro", informou a PSP.

A denúncia do alegado desaparecimento do casal foi apresentada na PSP "no sábado de manhã", sendo que o desaparecimento terá ocorrido "na noite de sexta para sábado", em Leiria, disse à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública.

A PSP deslocou-se aos "sítios indicados" onde o casal poderia ter estado.

O filho do casal, David Francisco, lançou no sábado, nas redes sociais, um alerta de que os pais estariam desaparecidos, referindo que estes saíram do Leiria Shopping por volta das 00h30 da noite de sexta para sábado e "nunca chegaram a casa".

Agora que já apareceram, solicita que se divulgue essa informação para “evitar enganos”, agradece “a todos apoio e ajuda nas buscas”.