Um homem de 71 anos foi detido ontem pela PJ de Leiria por suspeita de sequestro, tentativa de homicídio, coação, ameaças e violência doméstica sobre a companheira com quem vive há dezenas de anos.

O suspeito, que foi detido em Fátima, está ainda "fortemente indiciado" por posse de armas brancas proibidas, informou o Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ através de comunicado.

Fonte da PJ confirmou ao REGIÃO DE LEIRIA tratar-se do casal cujo desaparecimento foi notícia no passado sábado, depois do alerta lançado pelo filho de ambos nas redes sociais, quando verificou que os pais não tinham regressado a casa na sexta-feira à noite.

Segundo a PJ, a vítima de 56 anos "foi privada da liberdade nessa madrugada de sábado" tendo sido mantida sob sequestro até ao início da tarde de ontem domingo, no âmbito de um quadro de "conflito conjugal".

Durante um dia e meio, a vítima "foi sujeita a sucessivas práticas delituosas por parte do companheiro", que a terá mantido sob sequestro enquanto seguiu de carro até Espanha, antes de regressar a Portugal. Em Fátima, a vítima conseguiu contudo libertar-se e fugir do presumível agressor.

De acordo com a mesma fonte, existem indícios de antecedentes de violência doméstica no seio do casal, embora não haja registo de queixas formais junto das autoridades policiais.

A investigação e detenção decorreram com a colaboração da PSP e da GNR. O detido, engenheiro mecânico, vai ser entretanto presente a tribunal "para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".