Há o Usain Bolt no atletismo, o Cristiano Ronaldo no futebol e Nikola Karabatic no andebol mas no karaté é Tatsuya Naka quem se destaca.

O mestre de karaté, considerado como um dos melhores do mundo, esteve esta semana em Leiria a conduzir mais de duas centenas de praticantes e instrutores para reproduzir o melhor karaté possível.

O convite para a realização do estágio com o 7º DAN JKA (Japan Karate Association), em Leiria, aconteceu através de José Jordão, sensei do Clube de Karaté de Leiria.

Marina Guerra (texto)

marina.guerra@regiaodeleiria.pt

Joaquim Dâmaso (fotos)

joaquim.damaso@regiaodeleiria.pt