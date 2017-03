Uma onda gigante de solidariedade gerou-se depois de conhecido o caso de Carlos Bernardes e dos 17 animais que retirou da rua e que precisam de encontrar um novo telhado.

Ontem, quinta-feira, o assunto foi divulgado pelo REGIÃO DE LEIRIA na página Cantinho dos Bichos, da edição semanal, e a publicação na página de Facebook ultrapassou as 1.500 partilhas e recebeu dezenas de comentários de cidadãos de todo o país. Muitos mostraram disponibilidade para doar ração, verbas monetárias e alguns até para adotar animais.

A ajuda chegou não só de cidadãos como de associações animais de todo o país.

Para procurar dar resposta a todas as mensagens foi criada uma página no facebook - Vamos ajudar os Patudos do Sr. Carlos - para onde devem ser direcionadas as mensagens e onde irão ser divulgadas as novidades que surgirem relacionadas com o caso.

Recorde-se que Carlos Bernardes, um mecânico de camiões reformado, de 76 anos, terá que sair de casa e não terá espaço exterior para continuar a cuidar dos 17 cães que ao longo dos anos recolheu das ruas e alimentou, com “todo o amor e carinho”.

Carlos Bernardes já bateu a várias portas a pedir ajuda mas sem efeito. Os canis estão lotados e as associações de proteção animal de Leria e Marinha Grande também não têm vaga para acolher os animais, ainda que todos se tenham mostrado solidários com a causa.

Emocionado, admite que não vai sair da moradia onde vive, na zona da Estação-Leiria, sem que todos os cães tenham um novo telhado, “um lugar sério para ficar”.

Os animais são, na sua maioria, rafeiros, de várias idades, tamanhos e cores. Uns foram recolhidos do caixote do lixo, ainda cachorros, outros da rua e já adultos. Alguns têm algumas mazelas, fruto de aventuras da vida nas ruas.

À procura de quem o possa ajudar, Carlos Bernandes lança um apelo desesperado aos amigos dos animais, “nem que seja só para acolher um dos 17”. “Já será uma grande ajuda”, considera.